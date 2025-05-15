الجيش الإسرائيلي يقتل 5 فلسطينيين في الضفة بعد مقتل إسرائيلية حبلى

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القدس/رام الله (رويترز) – قتل الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس بعد ساعات من مقتل امرأة إسرائيلية حبلى في إطلاق نار بينما دعا قادة متشددون مؤيدون للاستيطان، بينهم وزير في الحكومة، إلى تدمير بلدات فلسطينية.

وقال الجيش في بيان إنه قتل خمسة “إرهابيين” وألقى القبض على سادس تحصن في مبنى ببلدة طمون بعد تبادل لإطلاق النار واستخدام جنود إسرائيليين صواريخ محمولة على الكتف.

وطمون بلدة فلسطينية تبعد نحو 35 كيلومترا عن مستوطنة بروخين الإسرائيلية التي قُتلت بالقرب منها تسيلا جيز مساء يوم الأربعاء في إطلاق نار أثار استنكار قادة إسرائيليين.

وقال الجيش إنه يبحث عن المسؤولين عن إطلاق النار يوم الأربعاء، دون أن يكشف عن هوياتهم. غير أنه لم يتضح بعد ما إن كانت العملية في طمون مرتبطة بذلك.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار الذي وقع في خضم واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عقدين وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة.

وسُمع دوي إطلاق نار في بلدة طمون يوم الخميس في حين أظهرت لقطات لرويترز ألسنة اللهب والدخان الأسود في الطابق العلوي من منزل بينما كان جنود إسرائيليون واقفون أمامه. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي يهدم المنزل الذي قُتل فيه الشبان الفلسطينيون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده حددوا هوية “الإرهابيين” في أحد المباني خلال عملية جرت ليلة الأربعاء في طمون ومدينة طوباس المجاورة.

ولم يوضح بيان الجيش كيف تأكد من كونهم إرهابيين لكنه قال إن الجنود عثروا على البنادق التي استخدموها. وقال الجيش أيضا إنه ألقى القبض على ثلاثة مسلحين في طوباس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش أخذ جثث أربعة من القتلى. وقالت جمعية الهلال الأحمر المحلية إنها انتشلت جثة خامسة من مبنى محترق.