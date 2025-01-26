الجيش الإسرائيلي يقول إنه أطلق طلقات تحذيرية في جنوب لبنان

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا أعيرة تحذيرية في عدة مناطق في جنوب لبنان يوم الأحد بعد أن رصدوا تهديدات مع اقتراب مشتبه بهم، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة أشخاص وأصابت 31 آخرين في جنوب لبنان.

وقال الجيش إن العديد من المشتبه بهم، الذين يُزعم أنهم شكلوا تهديدا مباشرا على القوات، تم القبض عليهم ويجري استجوابهم. ولم يذكر الجيش عدد المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات ولا عدد المحتجزين للاستجواب.

ولم يحدد البيان مكان إطلاق الطلقات التحذيرية في جنوب لبنان أو ما إذا كان قد أصيب أي شخص.