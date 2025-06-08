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الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه وجه ضربة استهدفت أحد عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في منطقة مزرعة بيت جن بجنوب سوريا.

ولم تُدل حماس بعد بأي تعليق بهذا الشأن.

وكانت إسرائيل قد قالت يوم الثلاثاء إنها هاجمت “وسائل قتالية” تابعة للحكومة السورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه إسرائيل، وحمّل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع المسؤولية عن ذلك.

وردت دمشق بأنه لم يتم التثبت من صحة الأنباء المتداولة عن قصف باتجاه الجانب الإسرائيلي. وأكدت أنها “لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة”.

وتداول عدد من وسائل الإعلام العربية والفلسطينية بيانا تعلن فيه جماعة غير مشهورة اسمها (كتائب الشهيد محمد الضيف) المسؤولية. ويشير اسم الجماعة على ما يبدو إلى قائد الجناح العسكري لحركة حماس الذي قتل في غارة إسرائيلية عام 2024.

ولم يتسن لرويترز التحقق من البيان بشكل مستقل.

وأجرت إسرائيل وسوريا في الآونة الأخيرة محادثات مباشرة لتهدئة التوتر، مما يشكل تطورا مهما في العلاقات بين جانبين على طرفي النقيض بشأن الصراع بالشرق الأوسط منذ 10 سنوات.

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