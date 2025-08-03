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الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم أهدافا في جنوب سوريا السبت

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه هاجم أهدافا بجنوب سوريا يوم السبت.

وأضاف أنه صادر أسلحة واستجوب عددا من المشتبه بهم الذين قال إنهم متورطون في تهريب أسلحة في المنطقة.

وذكر في بيان أنه نفذ مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن وأن قواته “عثرت وصادرت وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا”.

وتابع قائلا “خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيا في منطقة قرية حضر في جنوب سوريا”.

وقال إن قوات الفرقة 210 تنتشر “في الميدان للعمل لمنع تموضع عناصر إرهابية على الحدود السورية ولحماية مواطني دولة إسرائيل”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

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