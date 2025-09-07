The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا لإخلاء مبنى في مدينة غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يوم الأحد إنذارا جديدا لإخلاء مبنى في مدينة غزة والخيام المحيطة به، في وقت طالبت فيه إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجددا بالاستسلام.

وهذا هو الإنذار الثاني للمبنى نفسه والخيام التي تؤوي العائلات النازحة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث “إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة… وتحديدا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية”.

وأضاف “سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره”.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

