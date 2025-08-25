الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي الاثنين السيطرة على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، محققا المزيد من التقدم في الأراضي الأوكرانية في وقت عاد الجمود ليخيّم على مساعي التوصل لاتفاق سلام.

وتتقدّم القوات الروسية ببطء ولكن بثبات في ظل معارك للسيطرة على مناطق واسعة مدمّرة في شرق ووسط أوكرانيا حيث لم يعد هناك غير عدد قليل من السكان والأبنية غير المدمرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية زابوريزكه في المنطقة حيث تقدّمت القوات الروسية مؤخرا لأول مرة في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة مند ثلاث سنوات ونصف.

وتنفي كييف أن تكون القوات الروسية رسّخت مواقعها في منطقة دنيبروبيتروفسك التي تعد مركزا صناعيا مهما.

وبعدما ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا للتوسط من أجل انعقاد قمة أوكرانية روسية، تبددت الآمال بذلك عندما استبعدت روسيا الأسبوع الماضي أي اجتماع في الوقت الحاضر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وسبق أن كانت منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط) بمنأى إلى حد كبير عن المعارك التي شهدتها أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا إلى أن أعلنت روسيا دخول قواتها إليها في تموز/يوليو.

ودنيبروبيتروفسك ليست من بين المناطق الأوكرانية الخمس (دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا والقرم) التي أعلنتها موسكو أراض روسية.

وأفادت أوكرانيا بأن روسيا أطلقت أكثر من مئة مسيّرة الاثنين، ما أسفر عن مقتل سائق مدني يبلغ من العمر 37 عاما وإصابة شخصين بجروح في منطقة سومي (شمال شرق).

في المقابل، أعلنت موسكو أن كييف أطلقت حوالى 20 مسيّرة استهدفت غرب روسيا.

