الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

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أعلن الجيش الروسي الأحد شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك المتاخمة لدونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال الجيش عبر تلغرام إن “وحدات من الفرقة 90 المدرعة (…) بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك”، مستخدما تسمية موسكو لمنطقة دونيتسك بعد إعلان ضمها.

كذلك، أعلنت موسكو السيطرة على قرية زاريا الصغيرة في منطقة دونيتسك.

ويشكل دخول الجيش الروسي لمنطقة دنيبروبتروفسك إخفاقا رمزيا جديدا للقوات الأوكرانية التي تواجه صعوبات على الجبهة على صعيد العديد والعتاد.

وفي ما يتجاوز البعد الرمزي، يمكن أن تكون لهذا التقدم الذي سجلته القوات الروسية قيمة استراتيجية ميدانية، في وقت تدفع الولايات المتحدة نحو مباحثات دبلوماسية بين موسكو وكييف سعيا الى وضع حد للنزاع.

وقبل الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كان نحو ثلاثة ملايين شخص يقيمون في منطقة دنيبروبتروفسك، حوالى مليون منهم في العاصمة الاقليمية دنيبرو التي تتعرض على الدوام لضربات روسية بمسيرات وصواريخ.

ولجأ عدد كبير من أوكرانيي دونيتسك ولوغانسك الى مدينة دنيبرو في المرحلة الأولى من هجوم القوات الروسية.

بور/ب ق/الح