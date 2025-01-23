الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بشأن إحراق مصفاة

2دقائق

دبي (رويترز) – تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الاتهامات يوم الخميس بمهاجمة مصفاة الخرطوم في منطقة الجيلي.

ودائما ما يتبادل الجيش الاتهامات مع القوة شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو منذ إندلاع الصراع بينهما قبل عامين تقريبا.

وقال الجيش السوداني يوم الخميس في منشور على منصة إكس “عمدت مليشيا آل دقلو الإرهابية صباح اليوم إلى إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي في محاولة يائسة لتدمير بنيات هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالإستيلاء على مقدراته وأرضه”.

في غضون ذلك، قالت قوات الدعم السريع إن الجيش شن غارات جوية على المصفاة.

وذكرت في بيان “عمليات القصف الجوي المستمرة على المصفاة وآخرها صباح اليوم، والتي أدت إلى تدميرها، تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استعاد الجيش والقوات المتحالفة معه مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة من قوات الدعم السريع، وهي مدينة استراتيجية يمكن أن تمثل نقطة تحول في الصراع الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

ونفذ الجيش وقوات الدعم السريع معا انقلابا في عام 2021، مما أدى إلى الإطاحة بالقيادة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد أقل من عامين بشأن خطط لدمج القوة شبه العسكرية في صفوف القوات المسلحة.

واندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 في العاصمة الخرطوم ودفعت نصف السكان إلى المعاناة من الجوع.