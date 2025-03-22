الجيش السوداني يستعيد المصرف المركزي من قوات الدعم السريع

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أعلن الجيش السوداني السبت أنه استعاد عددا من المباني المهمة وسط الخرطوم، من بينها المصرف المركزي، من قوات الدعم السريع، غداة استرجاع القصر الجمهوري.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله في بيان لوكالة فرانس برس، “حققت قواتنا مزيدا من النجاحات ليلة أمس ، حيث قضت على المئات من عناصر المليشيا التي حاولت الهروب من خلال جيوب بوسط الخرطوم ، كما أحكمت سيطرتها على (…) بنك السودان” من بين أبنية أخرى.

ويأتي ذلك غداة استعادة الجيش السوداني القصر الجمهوري من قوات الدعم السريع التي ردت باستهداف المجمع بطائرات مسيّرة.

ومن المفترض أن تؤدي المعركة للسيطرة على المنطقة الحكومية والاقتصادية في الخرطوم إلى تعزيز قبضة الجيش على العاصمة، ليحقق بذلك مكسبا كبيرا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأعلنت قوات الدعم السريع الخميس أن المعركة للسيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم “لم تنته بعد”، مشيرة إلى أن مقاتليها ما زالوا في المنطقة.

وفي الأسابيع الأخيرة، استعاد الجيش السيطرة على مساحات كبيرة من الخرطوم، من بينها بحري، المعروفة بالخرطوم شمال، ومنطقة شرق النيل الواقعة شرقا.

ولا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على الكثير من المواقع في الخرطوم وأم درمان المحاذية لها على الجانب الآخر من النيل الأبيض.

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، متسببة بأكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

اب/ريم/غ ر