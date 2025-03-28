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الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على الخرطوم

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أعلن الجيش السوداني أنه سيطر بالكامل على الخرطوم بعد أسبوع من استعادته القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع في هجوم واسع أطلقه من وسط السودان نحو العاصمة.

وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله في بيان صدر مساء الخميس “تمكنت قواتنا اليوم … من تطهير آخر جيوب لشراذم ميليشيا آل دقلو الإرهابية بمحلية الخرطوم”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو التي تخوض حربا مع القوات السودانية منذ نيسان/أبريل 2023.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن الأربعاء أنّ “الخرطوم حرة وانتهى الأمر” متحدثا من القصر الرئاسي حيث وصل لأول مرة منذ عامين.

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن “بقايا ميليشيا الدعم السريع تفرّ الآن عبر جسر جبل أولياء”، طريقها الوحيد للانسحاب من منطقة الخرطوم.

غير أن قوات الدعم السريع تعهدت بعد ذلك بأن “لا تراجع ولا استسلام” مؤكدة أنه ستعمل “على حسم المعركة لمصلحة شعبنا وسوف نجرع العدو الهزائم”. 

ومنذ اندلاع الحرب، قتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزح أكثر من 12 مليونا، ما تسبّب في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

كما تسبّبت الحرب في انقسام البلاد بين مناطق يسيطر عليها الجيش في الشمال والشرق، بينما تسيطر الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في غرب السودان ومناطق في الجنوب.

اب/دص

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية