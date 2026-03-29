الجيش الكويتي: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة في هجوم صاروخي على معسكر

29 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الكويتي في بيان اليوم الأحد إن “استهداف أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة” بصواريخ وطائرات مسيرة أدى إلى “إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة”، دون تحديد موقع المعسكر.

وأوضح الجيش في البيان المنشور على منصة إكس أن المعسكر لحقت به “أضرار مادية”، مضيفا أن الكويت تعاملت مع “14 صاروخا باليستيا… و12 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ومحمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)