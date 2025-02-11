الجيش ينشر تعزيزات في جنوب إسرائيل بعد تهديد نتنياهو بوقف اتفاق وقف إطلاق النار

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القدس (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه سينشر قوات إضافية في الجنوب تتضمن تعبئة جنود الاحتياط.

وجاء البيان بعد أن حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن وقف إطلاق النار في غزة سينتهي وأن الجيش سيستأنف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إذا لم يُطلق سراح الرهائن يوم السبت.

وأرجأت حماس يوم الاثنين إطلاق سراح باقي الرهائن حتى إشعار آخر بسبب ما قالت إنها انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.