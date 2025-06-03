الحج في الموروث الشعبي المصري.. رحلة في الذاكرة البصرية والسمعية

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من محمد أيسم وهبة فؤاد

القاهرة 3 يونيو حزِيران (رويترز) – يحظى أداء فريضة الحج بمكانة خاصة في قلوب المسلمين المشتاقين إلى زيارة المسجد الحرام في مكة، لكن أهل صعيد مصر يضيفون مذاقا فريدا للرحلة بأكملها فيحتفلون بحجيجهم بمراسم خاصة منذ عشرات السنين.

يودع الأقارب والجيران الحجيج بإنشاد أغان وأهازيج تصاحبها أنغام الموسيقى الشعبية المتوارثة من جيل إلى جيل احتفاء بهذه الفريضة التي يوصف السفر لأدائها بأنه رحلة العمر.

يقول أحمد نجيب (38 عاما) الذي يسافر لأداء فريضة الحج هذا العام من الأقصر في جنوب مصر لرويترز “الحمد لله هنا يعني بنعمل مراسم للحجاج، بنروح نزور، بنعمل حفل وعشاء وبنعزم حبايبنا وأهلنا، وبنقعد مع بعض وبنتعشى، وبنجيب مداح وبنجيب ذكر، الشيخ يعني، العادات والتقاليد بتاعة البلد”.

وتمثل تلك الأغاني مزيجا فريدا من التعبير الديني والعاطفة الشعبية، وتعكس مشاعر الفخر والحنين والخشوع، وتشكل أيضا جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والديني في مصر، لا سيما في المناطق الريفية والصعيد.

وجاء في كتاب الأكاديمي المصري الراحل محمد رجب النجار المتخصص في التراث الشعبي “فولكلور الحج: الأغنية الشعبية نموذجا” أن أغاني الفولكلور “تشكل تصورا شعبيا عن مشهد من مشاهد هذه الرحلة المقدسة، أو مرحلة من مراحلها البارزة، من البداية حتى النهاية”، ويصف النجار هذه المراسم بأنها “زفة الحاج”.

ويتابع أن الأغاني الشعبية المرتبطة بالحج “مثل أية أغنية شعبية ذات سمات أو خصائص فنية محدودة، منها أنها غير معروفة المؤلف ومجهولة الملحن وتعتمد الأداء الشفاهي الحي وحده سبيلا إلى الانتشار والشيوع وتحقيق المتعة”.

ويضيف أن الأغاني في أساسها ونشأتها “شكل غنائي نسوي الأصل، تؤديه وتتلقاه النساء فقط… وهو ما يفسر لنا: لماذا كانت معظم أغاني الحج… موجهة للنساء وتحمل معظمها ضمير المخاطب أو الغائب المؤنث”.

لكنه يضيف أن باختلاف المؤدي، رجلا كان أو امرأة، فإن “اللحن الشعبي أو الإيقاع… واحد في الحالتين، باعتباره لحنا شعبيا موروثا”.

لكن ذلك التقليد تغير بعض الشيء. يقول نجيب إنهم في الوقت الحالي تزداد استعانتهم بالسماعات الضخمة التي تنبعث منها الأغاني بدلا من المنشدين والفرق الموسيقية التقليدية.

ويضيف “بنجهز الدي.جيه وبنروح بيه المطار وبنقضي اليوم بتاعنا وربنا يوعد الجميع بالزيارة يعني إن شاء الله”.

ومن بين الأغاني التي تُنشد في مثل هذه المناسبات، أغنية “رايحة فين يا حاجة” و”يا رايحين للنبي الغالي” و”مبروك يا حج هنيالك (هنيئا لك)”.