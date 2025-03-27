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الحرائق المستعرة في كوريا الجنوبية الأضخم على الإطلاق في تاريخ البلاد

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أعلن رئيس إدارة الكوارث في سيول الخميس أنّ حرائق الغابات المستعرة منذ حوالى أسبوع في جنوب شرق كوريا الجنوبية والتي خلّفت 26 قتيلا حتى اليوم، أصبحت “الأضخم على الإطلاق” في تاريخ البلاد.

وقال لي هان-كيونغ إنّ “النيران تنتشر بسرعة. لقد بلغت مساحة الغابات المتضررة إلى 35,810 هكتارات، متجاوزة بأكثر من 10 آلاف هكتار المساحة التي تضررت من حريق الساحل الشرقي عام 2000، والذي كان الأكبر على الإطلاق”.

وأضاف أنّ الحصيلة البشرية لضحايا هذه الحرائق بلغت حتى اليوم 26 قتيلا.

واعتبر لي أنّ هذه الحرائق “تكشف مجدّدا الواقع القاسي لأزمة المناخ”، مشيرا إلى أنّ عاملي الجفاف الشديد والرياح العاتية زادت من حدّة الأضرار. 

وقال “لقد كشف هذا الحريق مجددا الواقع القاسي لأزمة مناخية لم نشهد لها مثيلا من قبل”، مشيرا إلى أنّ مستوى الأمطار التي هطلت في المناطق المتضرّرة هذا الموسم لم يصل إلى نصف المعدّل الطبيعي.

هس/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية