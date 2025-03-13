الحرب التجارية وأوكرانيا في صلب محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع

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يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الخميس في كيبيك في ظل الحرب التجارية المحتدمة بين البلدين، خلال مشاركتهما في اجتماع لمجموعة السبع تتركز المحادثات فيه على الجهود الجارية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

واتفق المسؤولان على عقد خلوة في الساعة 8,00 (12,00 ت غ) الخميس قبل التقاط الصورة الرسمية لوزراء خارجية المجموعة التي تضم كذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان.

وسيكون روبيو أول مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة يزور كندا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأميركي مرارا أنه يريد ضم كندا وجعلها “الولاية الواحدة والخمسين” الأميركية، فارضا في هذا السبيل رسوما جمركية مشددة على الدولة المجاورة التي تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وإن كان روبيو أقر الأربعاء بأنه لن يتمكن من تفادي مسألة التوتر التجاري خلال لقائه مع جولي، إلا أنه أكد أن “هذا ليس اجتماعا حول كيف سنسيطر على كندا”.

– “أقرب صديق” –

من جانبها أكدت جولي أنه لن يتم التطرق إلى المسألة لأن سيادة كندا “غير قابلة للتفاوض”.

وبعدما أعلنت الحكومة الكندية صباح الخميس فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الأميركية ردا على قرارات ترامب، تعتزم أوتاوا اغتنام اجتماع الدول الصناعية الكبرى لدعوة القادة الأوروبيين إلى التعامل بجدية مع التهديدات الأميركية.

وحذرت الوزيرة من أنه “إذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تفعل ذلك لنا، نحن أقرب أصدقائها وحلفائها، فهذا يعني أن لا أحد بمأمن”.

وفي واشنطن، توعد ترامب بـ”الرد” على الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي قبل ساعات من ذلك فرضها على حزمة من الواردات الأميركية اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل، ردا على رسوم بنسبة 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم وبدأ تطبيقها الأربعاء.

غير أن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع سيكون أوكرانيا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي.

وفيما وافقت كييف قبل يومين على الاقتراح الأميركي بوقف إطلاق النار لثلاثين يوما، لم يصدر حتى الآن أي موقف عن موسكو بهذا الصدد.

وقال روبيو “ننتظر جميعا بفارغ الصبر رد” روسيا مؤكدا أن “الكرة الآن في ملعبها”.

– “ميل إلى النزاع والفوضى” –

وأكد ترامب الذي قام منذ عودته إلى السلطة بتقارب ملفت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مفاوضين أميركيين سيتوجهون “منذ الآن” إلى روسيا، معربا عن “أمله” في أن توافق موسكو أيضا على الاقتراح الأميركي.

وبعدما أقصي الأوروبيون حتى الآن عن المفاوضات بشأن أوكرانيا، يعتزمون التشديد خلال اجتماع مجموعة السبع على ضرورة توفير ضمانات أمنية تمنع روسيا من شن هجوم جديد، معتبرين ذلك عنصرا أساسيا لسلام متين.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “إذا لم نتوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا … فإن ميل بوتين إلى النزاع والفوضى سيزداد حتما”.

من جانبه، سيشدد نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني على أهمية “الحفاظ على الوحدة عبر الأطلسي من أجل إحلال سلام عادل ودائم يضمن استقلال أوكرانيا وسيادتها، وفي الوقت نفسه أمن القارة الأوروبية”.

وسيتطرق الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام في شارلوفوا إلى مواضيع أخرى أبرزها دور مجموعة السبع في التعامل مع الصين وقضايا الشرق الأوسط.

وهو يسبق قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في ولاية ألبرتا الكندية في حزيران/يونيو.

بور/دص/لين