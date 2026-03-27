الحرس الثوري الإيراني: الشحن من وإلى موانئ حلفاء إسرائيل وأمريكا محظور

27 مارس آذار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله اليوم الجمعة إن الملاحة “من وإلى موانئ حلفاء وداعمي العدوين إسرائيل والولايات المتحدة ” محظورة عبر أي ممر مائي أو إلى أي وجهة.

وأضاف الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي مرور عبر الممر المائي سيواجه إجراءات صارمة.

وأفادت وسائل إعلام بأن ثلاث سفن حاويات من جنسيات مختلفة أعيدت من مضيق هرمز بعد تحذيرات من البحرية التابعة للحرس الثوري.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

