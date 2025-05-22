الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من أي هجوم

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دبي (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس إن إسرائيل ستتعرض “لرد مدمر وحاسم” إذا هاجمت إيران، وذلك بعد أيام من تقرير نشرته شبكة (سي.إن.إن) وذكرت فيه أن معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني قوله “يحاولون تخويفنا بالحرب، لكنهم يخطئون في حساباتهم، إذ يجهلون الدعم الشعبي والعسكري القوي الذي يمكن للجمهورية الإسلامية حشده في ظروف الحرب”.

وستعقد طهران وواشنطن جولة خامسة من المحادثات النووية يوم الجمعة في روما وسط خلافات حادة حول تخصيب اليورانيوم في إيران، والذي تقول الولايات المتحدة إنه قد يفضي إلى تطوير قنابل نووية. وتنفي إيران أي نية لذلك.

وأضافت شبكة سي.إن.إن نقلا عن مسؤولين استخباراتيين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون اتخذوا قرارا نهائيا مشيرة إلى وجود خلاف في الآراء داخل الحكومة الأمريكية بشأن ما إذا كان الإسرائيليون سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات.

ويقول دبلوماسيون إن انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد لا يقلل من مخاوف إسرائيل بشأن تطوير إيران أسلحة نووية، قد يحفز إسرائيل على شن ضربات ضد خصمها الإقليمي.

ووفقا لوسائل إعلام رسمية وصف الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الثلاثاء مطالب الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم بأنها “مبالغ فيها ومثيرة للاستياء”، معبرا عن شكوكه إزاء نجاح المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد.

وتقول طهران إن برنامجها للطاقة النووية مخصص للأغراض المدنية فقط.

وتبادلت إيران وإسرائيل هجمات مباشرة العام الماضي في أبريل نيسان وأكتوبر تشرين الأول، مما زاد من خطر اندلاع صراع إقليمي.