الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أول حاملة مسيّرات في مياه الخليج

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كشف الحرس الثوري الإيراني الخميس عن أول حاملة طائرات بدون طيار إيرانية في مياه الخليج، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري خلال مراسم الكشف عنها إن حاملة الطائرات التي أطلق عليها اسم الشهيد بهمن باقري، هي سفينة تجارية تم تعديل مهامها كحاملة مسيرات خلال العامين ونصف العام الماضيين.

ووصف تنكسيري حاملة الطائرات بأنها “أكبر مشروع عسكري بحري” في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وهي قادرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى بالإضافة إلى حمل مسيّرات ومروحيات.

وهي مجهزة أيضا للحرب الإلكترونية، ويمكنها البقاء في البحر لمدة تصل إلى عام.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) تتسع السفينة ل 60 مسيّرة.

وأكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي خلال مراسم الكشف عن حاملة المسيرات، أن إيران لا تسعى إلى تهديد الآخرين “لكننا لن ننحني أمام تهديد أي قوة”.

وأضاف أن إيران “لن تخوض أي حروب مع الحكومات التي نعترف بها”.

ووصف رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري الذي حضر المراسم، السفينة بأنها “قاعدة متنقلة يمكنها العمل باكتفاء ذاتي في أنحاء مياه العالم”.

وكشفت إيران الأحد عن صاروخ بالستي جديد قالت إنه قادر على الوصول إلى أهداف تصل إلى 1700 كيلومتر، خلال مراسم حضرها الرئيس مسعود بزشكيان.

ومنذ ثورة 1979 وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة التي كانت الداعم الرئيسي لإيران في مجال الأسلحة، طورت طهران سلسلة من الصواريخ والمسيّرات المتطورة.

ويتزامن الكشف عن حاملة الطائرات مع ما يسمى بعشرة الفجر، وهو احتفال سنوي يستمر لمدة 10 أيام في ذكرى الثورة الإسلامية التي أطاحت الشاه الإيراني المدعوم من الولايات المتحدة.

ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انتهج سياسة “الضغط الأقصى” ضد طهران خلال ولايته الأولى، أجرت الحكومة الإيرانية عدة عروض للقوة العسكرية.

وأطلقت القوات المسلحة مناورات عسكرية واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد واستعرضت قواعد عسكرية تحت الأرض في الأيام القليلة الماضية.

رخه/غد/الح