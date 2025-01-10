الحكم على ترامب بإطلاق السراح غير المشروط في قضية ستورمي دانييلز

afp_tickers

5دقائق

حكم قاض على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإطلاق السراح غير المشروط في قضية التستّر على مبالغ مالية تم تسديدها لنجمة إباحية سابقة، وهي العقوبة الجنائية الأخفّ، على الرغم من جهود بذلها الملياردير الجمهوري لتجنّب أن يصبح أول سيد للبيت الأبيض يصدر بحقه حكم جنائي.

وأعفى القاضي خوان ميرشان ترامب من عقوبة الحبس أو الغرامة على الرغم من إدانته في أيار/مايو 2024 بـ34 تهمة تتّصل بتزوير سجلات تجارية في قضية كان الحكم فيها يحتمل إنزال عقوبة الحبس بالمدان.

بدلا من ذلك حكم القاضي على ترامب بأخف عقوبة جنائية ممكنة هي إطلاق السراح غير المشروط، وهو إجراء غير شائع نسبيا.

وقال القاضي خلال النطق بالحكم “لم يسبق لهذه المحكمة أن وجدت نفسها أمام مجموعة ظروف بهذه الفرادة”.

وأضاف “إن الحكم القانوني الوحيد الذي يسمح بإصدار إدانة بدون المساس بأعلى منصب في البلاد هو إطلاق السراح غير المشروط”.

وحضر ترامب جلسة النطق بالحكم عبر الإنترنت.

وفي تعليق أدلى به قبل النطق بالحكم قال ترامب “إنها تجربة رهيبة. أعتقد أنها نكسة كبرى لنيويورك ونظامها القضائي”.

وشدّد على أن القضية كان الهدف منها “تشويه سمعتي لكي أخسر الانتخابات”.

وعرض على شاشات في المحكمة الاتصال المباشر عبر الإنترنت مع ترامب الذي بدا خلفه علمان أميركيان وكان يضع ربطة عنق حمراء مع خطوط بيضاء.

قبل صدور الحكم، قال المدعي العام جوشوا ستاينغلاس إن ترامب دين بـ”خداع متعمّد ومستمر”. ولفت إلى أن “الحكم في هذه القضية صدر بالإجماع وكان حاسما ويجب احترامه”.

عرضت خلال المحاكمة سلسلة إفادات لشهود تحدّثوا عن تستر ترامب احتياليا على مدفوعات غير مشروعة للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز في محاولة لشراء صمتها عن علاقة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016 والتي فاز فيها.

وكان ترامب سعى لتعليق الإجراءات الجنائية بعدما رفضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك طلبه تعليق نطق الحكم.

إلا أن المحكمة العليا قضت بقانونية عقد جلسة النطق بالحكم.

ورفض الادعاء الجهود المبذولة لتجنب نطق الحكم، قبل عشرة أيام من موعد أداء ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية، متحججا بأنه من الخطأ أن تنظر المحكمة العليا في القضية في حين لا تزال متاحة أمام الرئيس المنتخب سبل استئناف في نيويورك.

– أول إدانة رئاسية –

إطلاق السراح غير المشروط هو إجراء لا يشمل أي عقوبات أو قيود لكنه مع ذلك يثبّت حكم هيئة المحلفين بالإدانة، وقد جعل من ترامب أول رئيس سابق يدان بارتكاب جناية.

وكان ترامب يواجه احتمال إدانته بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وقال أستاذ القانون في جامعة بيس والمدعي العام السابق بينيت غيرشمان إن ترامب يستهزئ بالقاضي وبهيئة المحلفين وبالنظام القضائي.

أمام المحكمة رفع مناصرون لترامب لافتة عملاقة تحمل اسمه. في المقابل، نُظّم تجمّع صغير لمناهضين لترامب رفعوا لافتة كتب عليها “ترامب مذنب”.

يقول محامو ترامب إن نطق الحكم كان يجب تأجيله بعدما استأنف موكّلهم قرار إدانته، لكن القاضية المساعدة في ولاية نيويورك إلين جيسمر رفضت ذلك الثلاثاء.

ووصف ترامب مرارا محاكمته بأنها “حملة اضطهاد”.

وقال ستاينغلاس إن “المدعى عليه ألحق ضررا دائما بصورة نظام العدالة الجنائية لدى العموم”.

لكن محامي ترامب تود بلانش شدّد على أن رأيه “مخالف جدا لكثير مما قاله (الادعاء) للتو”.

في نهاية جلسة نطق الحكم تمنى القاضي ميرشان لترامب “التوفيق في توليك ولايتك الثانية”.

والإثنين تمت المصادقة على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، بعد أربع سنوات على اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في إطار مساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

مدو-غو/ود/ب ق