الحكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام لدورهم في هجمات على مرقد في جنوب إيران

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حكم القضاء الإيراني على ثلاثة أشخاص بالإعدام لدورهم في هجومين داميين على أبرز مرقد شيعي في جنوب الجمهورية الإسلامية في العامين 2022 و2023.

ونُفذ الهجومان اللذان أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما، في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآب/أغسطس 2023، واستهدفا مرقد “شاه جراغ” الذي يضم ضريح أحمد بن موسى الكاظم، شقيق الإمام الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة، في شيراز مركز محافظة فارس.

وأسفر الهجومان عن مقتل 15 شخصا وعشرات الجرحى.

ونقل موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية عن كبير قضاة محافظة فارس صدر الله رجائي نسب قوله إنّ “ثلاثة من المتهمين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، بعد المساعدة والتحريض” على الهجمات.

كذلك، حُكم عليهم بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة “المساعدة والتحريض على الحرابة”.

وتعدّ تهمة “الإفساد في الأرض” و”الحرابة” أخطر تهمتين بموجب قانون العقوبات الإيراني المستند الى الشريعة الإسلامية، ويُحكم عادة على المدانين بهما بالإعدام.

وحُكم على شخصين آخرين يُشتبه بانتمائهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالسجن 15 و20 عاما، في إطار المحاكمة ذاتها.

وأشار رجائي نسب إلى الحكم على امرأتين بالسجن خمس سنوات، و”لكنّهما ستقضيان عقوبتهما في المنزل، مع مراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وفقا للرأفة الإسلامية”.

وفي تموز/آب 2023، أُعدم في إيران رجلان عقب الهجوم الأول على المرقد.

وبعد الهجوم الثاني في آب/أغسطس 2023، أعلنت السلطة القضائية توقيف تسعة أشخاص، بينهم طاجيكي حُكم عليه بالإعدام في الشهر التالي.

رخ/ناش/كام