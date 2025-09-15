الحكومة الألمانية تسعى لخفض الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة

اقترحت وزارة الاقتصاد الألمانية الاثنين خفض الدعم المقدّم لمشاريع الطاقة المتجددة في إطار مقاربة “عملية” أكثر، للتحول الأخضر حظيت بإشادات من القطاع وانتقادات من الناشطين المدافعين عن البيئة.

وكشفت وزيرة الاقتصاد والطاقة كاترينا رايشه النقاب عن تقرير منتظر منذ مدة واستعرضت إجراءات قالت إنها ستخفض عبء التحول الأخضر على أكبر اقتصاد أوروبي.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس “الاتحاد الديموقراطي المسيحي” (يمين وسط) إن “التحول في مجال الطاقة لا يمكنه أن ينجح إلا عبر مزيد من البراغماتية والموضوعية”.

وأضافت أن “القرارات المتعلّقة بسياسات الطاقة يجب ألا تؤدي إلى استثمارات خاطئة أو مبالغة في التنظيم، بل يجب أن تركّز على السوق”.

ومن بين المسائل التي ركّزت عليها، حزم الدعم للطاقة المتجددة التي قالت إنه “ينبغي مراجعتها بشكل دائم لتقييم مزاياها الاقتصادية وخفضها لتكون عند المستوى الضروري ليس إلا”.

وأشار التقرير الذي أعدته شركة “بي إي تي” BET الاستشارية ومعهد “إي دبليو آي” EWI بتكليف من وزارة الاقتصاد، إلى أن مصادر الطاقة المتجددة توفر كهرباء تتجاوز الاحتياجات أحيانا، فيما تكون قليلة جدا عندما تكون أشعة الشمس والرياح شحيحة.

ويتعيّن حينها سد الثغرة عبر الاستعانة بالوقود الأحفوري.

ودعت خصوصا إلى إلغاء حزمة دعم لمحطات الطاقة الشمسية.

تعد الخطوة تحوّلا لافتا عن سياسات الائتلاف الحاكم سابقا في ألمانيا عندما تولى حزب الخضر وزارة الاقتصاد وشكّلت حزم دعم الطاقة المتجددة أداة رئيسية لتسريع التحول في مجال الطاقة.

لكن رايشه التي يتولى حزبها السلطة منذ أيار/مايو في إطار ائتلاف مع الحزب الديموقراطي الاشتراكي أصرت الاثنين على أن الحكومة ملتزمة الهدف القائم المتمثّل بزيادة حصة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة المستهلكة في البلاد إلى 80 في المئة بحلول العام 2030.

وتهدف ألمانيا لتصفير انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2045.

وشملت توصيات رايشه أيضا خفض المبالغة في التنظيم وأخذ الكلفة في الحسبان على الدوام عند التخطيط لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة.

وأشاد الاتحاد البارز المعني بالقطاع “بي دي آي” BDI بالتقرير الذي اعتبر بأنه بقدّم “أساسا لتحسين الفاعلية بشكل كبير في نظام الطاقة”.

وتابع في بيان أن “ذلك سيجعل من الممكن الجمع بين الجدوى المالية والقدرة التنافسية الصناعية والحياد المناخي”.

لكن المنظمة الألمانية لحماية البيئة Environmental Action Germany اتّهمت رايشه التي اقترحت أيضا بناء مزيد من محطات الطاقة المعتمدة على الغاز، بالاعتماد على “المقترحات قصيرة النظر لجماعة الضغط من أجل الغاز”.

وأفادت في بيان بأن مقترحات خفض الدعم “ترقى إلى تفكيك لبرامج الدعم المهمة”.

