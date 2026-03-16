الحكومة البريطانية تقدم تمويلا طارئا بنحو 6 ملايين دولار إلى لبنان

15 مارس آذار (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم الأحد إن بريطانيا ستقدم تمويلا طارئا بأكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.62 مليون دولار) لدعم الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأضافت “أجمع اليوم أكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني في صورة تمويل طارئ، بما في ذلك للصليب الأحمر اللبناني وصندوق الأمم المتحدة الإنساني للبنان وبرنامج الأغذية العالمي، لدعم العمل الإنساني للحكومة اللبنانية”.

ونددت كوبر بهجمات جماعة حزب الله على إسرائيل ودعت إلى وقفها.

وقالت “أعمال هذه الجماعة الإرهابية المحظورة، بتحريض من النظام الإيراني، تجر الشعب اللبناني مرة أخرى إلى صراع لا يريده ولا يصب في مصلحته”.

وشددت كوبر على الحاجة إلى “إجراءات دبلوماسية واضحة لمنع توسع هذا الصراع”، وذكرت أنها تحدثت في الأيام القليلة الماضية مع رئيس الوزراء اللبناني ووزير الخارجية الإسرائيلي وناقشت الوضع مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين.

ورحبت وزيرة الخارجية بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة اللبنانية، بما في ذلك القرار الهام بحظر جميع الأنشطة العسكرية لحزب الله، وقالت إن بريطانيا ستواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية والحكومة اللبنانية لتولي المسؤولية الكاملة عن الأمن.

(الدولار = 0.7556 جنيه إسترليني)

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)