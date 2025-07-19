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الحكومة السورية تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار بالمنطقة الدرزية

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دمشق (رويترز) – قالت الحكومة السورية التي يقودها الإسلاميون إن قوات الأمن التابعة لها تنتشر في مدينة السويداء الجنوبية ذات الأغلبية الدرزية يوم السبت، وحثت جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار وذلك في أعقاب أعمال عنف في المنطقة خلفت مئات القتلى.

وأكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في خطاب منفصل أن “الوساطات الأمريكية والعربية” ساهمت في تحقيق الهدوء، وانتقد إسرائيل لشنها غارات جوية على قوات الحكومة السورية في الجنوب وفي دمشق خلال الأيام الماضية.

ولكن وقف إطلاق النار بدا هشا.

فقد ذكر أحد السكان أنه أمكن سماع دوي إطلاق نار من داخل السويداء في وقت مبكر يوم السبت. وأظهرت لقطات مصورة تحققت منها رويترز انتشار القوات الحكومية في الشوارع وتصاعد الدخان عبر الطرقات بينما كان صوت إطلاق النار يدوي في الخلفية.

ولم يتسن لرويترز التأكد على الفور من مصدر إطلاق النار.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية