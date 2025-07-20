الحكومة السورية تعلن وقف المعارك الدامية في السويداء

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أعلنت الحكومة السورية وقف القتال في السويداء الأحد، مع استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة بعد أسبوع من أعمال عنف طائفية أسفرت عن نحو ألف قتيل.

وأدت أعمال العنف التي اندلعت بين الدروز والبدو السنة في 13 تموز/يوليو في محافظة السويداء في جنوب سوريا إلى مقتل 940 شخصا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا على تلغرام أنه “تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة”.

وأرغمت المواجهات نحو 87 ألف شخص على النزوح من منازلهم في السويداء، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع السبت وقفا لإطلاق النار والتزامه “حماية الأقليات” ومحاسبة “المنتهكين” من أي طرف، وبدء نشر قوات الأمن في السويداء.

وكان الشرع باشر نشر قوات في السويداء الثلاثاء، إلا أنه عاد وسحبها بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا حكومية عدة في دمشق، معلنة عزمها على حماية الدروز ومعربة عن شعورها بالتهديد من وجود قوات الحكومة السورية على تخومها.

غير أنه تم التوصل لاحقا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وأظهرت مشاهد صورتها وكالة فرانس برس خلال يوم السبت مقاتلين من العشائر بعضهم ملثم يطلقون النار بأسلحة رشاشة في أحد أحياء المدينة.

– منع تنظيم الدولة الإسلامية من دخول المنطقة –

وحض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السلطات السورية على “محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها”.

وقال روبيو في بيان على إكس “إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية (…) يجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة من خلال استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم الدولة الإسلامية وأي جهاديين عنيفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب مجازر”.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية عام 2011 على مساحات شاسعة من الأراضي السورية والعراقية، معلنا عام 2014 إقامة “دولة الخلافة” فيها، قبل أن يمنى بالهزيمة عام 2019 على يد قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا وعلى رأسها المقاتلون الأكراد.

لكن التنظيم حافظ على وجوده بشكل رئيسي في البادية السورية الشاسعة.

– بيوت أحرقت –

وتمكن مقاتلون دروز مساء السبت من دحر فصائل منافسة من مدينة السويداء السورية بعد وقوع معارك في وقت سابق من اليوم رغم إعلان وقف إطلاق النار، حسبما ذكر فصيل درزي مسلح والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد باستمرار الاشتباكات في مناطق أخرى من المحافظة بين مقاتلين من العشائر والبدو من ناحية ومقاتلين دروز من ناحية أخرى.

وتركزت الاشتباكات خصوصا في القسم الغربي من مدينة السويداء، حيث أحرق مسلحون منازل ومتاجر بعد نهبها. كما دارت اشتباكات في ريف السويداء الشمالي، وفق المرصد.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس السبت عشرات البيوت والسيارات التي أحرقت.

وفي كلمة متلفزة الى السوريين، أكد الشرع التزام “الدولة السورية بحماية الأقليات والطوائف كافة في البلاد، وأنها ماضية في محاسبة جميع المنتهكين من أي طرف كان”.

وثمن “الدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية في تأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا”، مشيدا كذلك بجهود دول عربية وداعمته تركيا وأطراف أخرى.

وأتت كلمة الشرع بعد إعلان وزارة الداخلية بدء انتشار قواتها في السويداء “في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى”، وفق المتحدث باسمها.

وحضّت باريس السبت “الأطراف كافة” على “احترام كامل” لوقف إطلاق النار في السويداء، و”الإحجام عن أيّ فعل أحادي”.

وسقط 940 قتيلا على الأقل جراء أعمال العنف التي بدأت الأحد، بينهم 588 من أبناء محافظة السويداء من مسلحين ومدنيين، وفق أحدث حصيلة للمرصد السبت. ومن بين هؤلاء 262 مدنيا، 182 منهم “أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”.

وتقوّض أعمال العنف الأخيرة جهود الشرع في بسط سلطته على كامل التراب السوري بعد أكثر من سبعة أشهر على إطاحته الحكم السابق، وتعيد طرح تساؤلات إزاء قدرة السلطات على التعامل مع الأقليات على وقع أعمال عنف على خلفية طائفية طالت مكونات عدة خلال الأشهر الماضية، أبرزها العلويون.

بور/دص/ناش