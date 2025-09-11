الحلفاء يعززون الدفاع الجوي لبولندا عشية جلسة طارئة لمجلس الأمن

أعلنت فرنسا وألمانيا الخميس اتخاذ إجراءات لتعزيز الدفاع الجوي لبولندا، عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من وارسو بعدما خرقت مسيّرات قالت إنها روسيا مجالها الجوي ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأثار تسلّل حوالى عشرين مسيّرة صدمة كبيرة في البلاد التي تطالب بتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أراضيها. وشددت وارسو وحلفاؤها على أن انتهاك المسيّرات لمجالها الجوي كان متعمدا، وهو ما تنفيه موسكو.

وغداة تحذير رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن خرق المسيرات للمجال الجوي يمثل تصعيدا غير مسبوق للتوتر مع روسيا، قال رئيس البلاد كارول ناوروتسكي أثناء زيارته قاعدة جوية الخميس، إن هذه الحادثة كانت “محاولة لاختبار آلية التحرك ضمن حلف شمال الأطلسي وجاهزيتنا للرد”.

وأعلنت ألمانيا عن تمديد مشاركتها في مهمة لحلف شمال الأطلسي لحماية المجال الجوي البولندي. وقالت المستشارية إن برلين سوف “توسع وتمدد” دورها في برنامج مراقبة الجو، فيما قالت وزارة الدفاع إنها ستضاعف عدد مقاتلات يوروفايتر المنشورة إلى أربع، وستمدد مهمتها لثلاثة أشهر حتى نهاية العام.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنشر ثلاث مقاتلات “للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي والجانب الشرقي لأوروبا الى جانب حلفائنا في حلف شمال الأطلسي”. أضاف “لن نخضع لترهيب روسيا المتزايد”.

وطلبت بولندا عقد جلسة لمجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لإذاعة “أر ام أف اف أم” إن بولندا تريد “لفت انتباه العالم بأسره إلى هذا الهجوم غير المسبوق الذي شن بمسيّرات روسية على بلد عضو ليس فقط في الأمم المتحدة بل كذلك في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف أن الانتهاك “ليس اختبارا لبولندا فقط بل أيضا لحلف شمال الأطلسي برمته وليس على الصعيد العسكري فقط بل السياسي أيضا”.

وأفادت وزارة الخارجية البولندية أنه “بناء على طلب بولندا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن خرق روسيا المجال الجوي البولندي”.

وبعيد ذلك، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن من نيويورك أن الاجتماع سيعقد الجمعة الساعة 3,00 بعد الظهر (19,00 ت غ).

– استدعاء سفراء –

وقالت السلطات البولندية إن 19 مسيرة انتهكت مجالها الجوي الثلاثاء-الأربعاء من دون سقوط إصابات. وتعرض منزل وسيارة لأضرار في شرق البلاد.

وعقد مجلس الأمن القومي البولندي اجتماعا الخميس، ومن المتوقع أن يقدم وزير الدفاع إحاطة للبرلمان بشأن آخر ما توصلت إليه وارسو بشأن المسيّرات.

وفي خطوة احترازية، أعلنت بولندا أعلنت صباح الخميس أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية.

وقال متحدث باسم وكالة الملاحة الجوية البولندية إن التحليق على امتداد حدود بولندا مع بيلاروس وأوكرانيا سيكون محظورا مع استثناءات من الخميس وحتى التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح أن القيود تمتد حتى ارتفاع ثلاثة كيلومترات و”لا تؤثر على الطيران المدني” الذي يحلق على ارتفاع أعلى.

وسبق لبولندا أن أعلنت إغلاق حدودها مع بيلاروس الحليفة لروسيا تزامنا مع إجراء الطرفين مناورات عسكرية مشتركة بين 12 و16 أيلول/سبتمبر.

وتعقيبا على ذلك، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بولندا إلى “التفكير في عواقب مثل هذه الخطوات المدمرة، ومراجعة قرارها في أقرب وقت”.

وأثارت الانتهاكات احتجاجات من جانب حلفاء بولندا. وندد حلف شمال الأطلسي الأربعاء بـ”التصرف المتهور” لموسكو، بينما دان المستشار الألماني فريدريش ميرتس “عملا عدوانيا” من جانب روسيا.

وأكد السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر “ندعم حلفاءنا في الناتو في وجه انتهاكات المجال الجوي وسندافع عن أي شبر من الأراضي”.

أما مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فقد نددت ب”أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من جانب روسيا منذ بدء الحرب”.

وبدل مجلس شمال الاطلسي هيئة اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية في الناتو في اليوم ذاته طبيعة اجتماعه الأسبوعي ليعقده بموجب المادة الرابعة من ميثاقه التي طالبت وارسو بتفعيلها.

وتنص هذه المادة على أن “الأطراف تتشاور في كل مرة تعتبر إحداها أن سلامة أراضي أحد الأطراف أو استقلاله السياسي او امنه مهدد”.

وأعلنت كل من هولندا والسويد وجمهورية التشيك الخميس استدعاء المبعوثين الروس لدى كل منها.

والخميس دعت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي والداعمة دبلوماسيا لموسكو الأطراف المعنية إلى “الحوار”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري “تأمل الصين في أن تحل كل الأطراف المعنية بطريقة مناسبة خلافاتها بالحوار والتشاور”.

