مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الحوثيون أطلقوا صواريخ على مقاتلة ومسيرة أمريكيتين دون إصابتهما

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صواريخ سطح-جو على طائرة مقاتلة أمريكية وطائرة مسيرة من طراز إم كيو-9 ريبر الأسبوع الماضي لكنهم لم يصيبوا أيا منهما.

ولم يحدد المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، ما إذا كانت الهجمات وقعت فوق البحر الأحمر أم فوق اليمن نفسه.

وقال أحدهما إن هذه الوقائع قد تشير إلى أن الحوثيين يعملون على تحسين قدراتهم على الاستهداف.

كان عبد الملك الحوثي الذي يقود الجماعة المدعومة من إيران قال في خطاب بثه التلفزيون في 13 فبراير شباط إن الحوثيين سيتدخلون بالصواريخ والطائرات المسيرة وسيهاجمون السفن في البحر الأحمر إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل إبعاد الفلسطينيين من غزة بالقوة.

ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ في غزة في 19 يناير كانون الثاني، لكنه بدا قريبا من الانهيار في الأيام القليلة الماضية وسط اتهامات متبادلة بالانتهاكات.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب العالم العربي عندما طرح خطة لتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من غزة والاستيلاء على القطاع وتحويله إلى منتجع سياحي.

ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن قبالة اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 دعما للفصائل الفلسطينية في قتالها ضد إسرائيل، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة العالمية.

ودأب الحوثيون الذين يسيطرون على شمال اليمن على إطلاق صواريخ على إسرائيل على مدار العام الماضي فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة حيث شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة استمرت 15 شهرا.

قراءة معمّقة

فقدان الوزن

المزيد

شركات سويسرية متعددة الجنسيات

أدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

طالع المزيدأدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية