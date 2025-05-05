الحوثيون في اليمن يعلنون عن حملة لاستهداف المطارات الإسرائيلية

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دبي (رويترز) – توعدت جماعة الحوثي اليمنية مساء يوم الأحد بفرض حصار جوي “شامل” على إسرائيل من خلال استهداف مطاراتها بشكل متكرر ردا على توسيع إسرائيل لعملياتها في غزة.

وأعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ سقط يوم الأحد بالقرب من مطار بن جوريون الإسرائيلي، في أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات، قائلة إنها تشن حملة لدعم الفلسطينيين في غزة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد.

واعترضت أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية معظم الهجمات من اليمن باستثناء ضربة بطائرة مسيرة استهدفت تل أبيب العام الماضي. والصاروخ الذي أطلق يوم الأحد هو الوحيد الذي لم تعترضه إسرائيل ضمن سلسلة صواريخ أُطلقت منذ مارس آذار.

وأصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين التحذير من استهداف المطارات الإسرائيلية قائلا إن مطار بن جوريون سيكون الهدف الأول. والمركز هو هيئة أنشئت العام الماضي للتنسيق بين القوات التابعة لجماعة الحوثي وقطاع الشحن التجاري.

وأرفق المركز مع البيان رسالة بريد إلكتروني قال إنها أُرسلت إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في رسالة البريد الإلكتروني أن القوات التابعة للحوثييين “تهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها”.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للعملية العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من الدلالات على أن محاولات وقف القتال وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لم تحرز أي تقدم.

ومنذ انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار في مارس آذار، مضت القوات الإسرائيلية في اقتطاع مناطق عازلة واسعة في غزة، حيث تحاصر سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة هي الأقل مساحة من أي وقت مضى في وسط القطاع وعلى الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.

وحذرت منظمات إغاثة من أن الحصار الإسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية.

ويقول مسؤولون في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى تدمير جزء كبير من القطاع وأسفرت عن مقتل أكثر من 52 ألف شخص حتى الآن في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، والذي أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.