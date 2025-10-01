الحوثيون في اليمن يقولون إنهم سيستهدفون شركات نفط أمريكية بعقوبات

من ليزا بارتلاين

لندن/لوس انجليس (رويترز) – قالت هيئة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم الثلاثاء إن الجماعة ستستهدف بالعقوبات شركات نفط أمريكية كبرى بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية، ومقره صنعاء، إنه أدرج 13 شركة أمريكية وتسعة تنفيذيين وسفينتين على قائمة عقوبات. ويعمل المركز، الذي تأسس العام الماضي، للتنسيق بين القوات التابعة للحوثيين وشركات النقل البحري التجارية.

وقال المركز إن العقوبات تأتي ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحوثيين هذا العام على الرغم من اتفاق هدنة مع إدارة ترامب وافقت فيه الجماعة اليمنية على وقف مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأحجمت إكسون عن التعليق ولم ترد شيفرون بعد على طلب للتعليق.

وكتب محمد الباشا، المحلل المستقل في شؤون الشرق الأوسط، في منشور على موقع “لينكد إن” اليوم “لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه العقوبات تشير إلى أن جماعة الحوثي ستبدأ في استهداف السفن المرتبطة بالمنظمات والشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات، وهي خطوة من شأنها أن تهدد بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع إدارة ترامب، والذي توسطت فيه سلطنة عمان”.

ومنذ عام 2023، دأبت جماعة الحوثي على شن هجمات على سفن في البحر الأحمر تعتبرها مرتبطة بإسرائيل، وتصف ذلك بأنه “إسناد” للفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن هذه الحملة لم يكن لها تأثير يذكر على حركة ناقلات النفط الحيوية عبر مضيق هرمز، الواقع بين سلطنة عمان وإيران ويربط الخليج ببحر العرب عبر خليج عمان.

ويشن الحوثيون هجمات من حين لآخر على سفن في خليج عدن، الذي يصب في بحر العرب.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم يوم الاثنين بصاروخ كروز على سفينة شحن ترفع علم هولندا بخليج عدن مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقهما، واشتعال النار على متنها وجنوحها.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن واشنطن استوردت حوالي 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات من دول الخليج عبر مضيق هرمز. وأضافت أن ذلك يمثل نحو سبعة بالمئة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الخام والمكثفات، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من 40 عاما، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي والواردات الكندية.

وقال الباشا، مؤسس باشا ريبورت الاستشارية للمخاطر ومقرها الولايات المتحدة، لرويترز إن من غير المرجح أن تؤثر الخطوة على سوق النفط، مشيرا إلى أن معظم التجارة بالمنطقة تتم من خلال شركات صينية وروسية وإيرانية وشركات خليجية أخرى يريد الحوثيون الحفاظ على علاقات جيدة معها.

وقال “يبدو هذا بمثابة خدعة إعلامية، وطريقة لحفظ ماء الوجه وطمأنة شعبهم في ضوء العقوبات الأمريكية المتزايدة والضربات الإسرائيلية التي أضرت باقتصادهم”.

ولتحقيق هذه الغاية، تضمن بيان مركز تنسيق العمليات الإنسانية أيضا هذا السطر وهو “أن الهدف النهائي للعقوبات ليس العقاب في حد ذاته، بل إحداث تغيير سلوكي إيجابي”.

