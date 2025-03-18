الحوثيون يتبنون هجوما ثالثا على حاملة طائرات أميركية إثر غارات جديدة على اليمن

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أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران فجر الثلاثاء مسؤوليتهم عن هجوم ثالث على حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر خلال 48 ساعة، في رد على الضربات الأميركية التي تستهدف المتمردين وأثارت احتجاجات في المناطق التي يسيطرون عليها في البلد الذي مزقته النزاعات.

وقال المتحدث باسم المتمردين اليمنيين العميد يحيى سريع في بيان إنه “ردا على استمرار العدوان الأميركي الغاشم على بلدنا” استهدفت الجماعة “حاملة الطائرات الأميركية يو أس أس هاري ترومان شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، ومدمرة أميركية بصاروخ مجنح وأربع طائرات مسيرة”.

وجاء هذا الإعلان بعدما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على اليمن ليل الاثنين، في أعقاب خروج حشود كبيرة في تظاهرات بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وخصوصا العاصمة صنعاء تنديدا بالضربات الأميركية التي بدأت السبت وأودت بالعشرات.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة والعلمين اليمني والفلسطيني إلى جانب علم حزب الله اللبناني وصور أمينه العام السابق حسن نصرالله الذي اغتالته إسرائيل في أيلول/سبتمبر، فيما رفع آخرون المصاحف والسلاح، بحسب البث المباشر لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين.

وهتف المتظاهرون “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل” خلال تجمعهم في ميدان السبعين في صنعاء، بعد يومين من الغارات الأميركية التي استهدفت العاصمة ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون، وأسفرت عن مقتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين بجروح، بحسب وزارة الصحة التابعة للمتمردين.

وأعلن دونالد ترامب الاثنين أن إيران “ستحمل مسؤولية كل طلقة نار” يطلقها المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران، الذين يشنون هجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ اكثر من عام.

وكتب الرئيس الاميركي على منصته الاجتماعية تروث سوشال “سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية والمسؤولون في إيران. وستحمل إيران المسؤولية وستتحمل عواقب” ستكون “رهيبة”.

وليل الاثنين، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض مناطق يمنية لضربات اميركية جديدة، بينها صنعاء ومحافظة الحديدة في غرب البلاد.

وقالت وكالة أنباء سبأ ان “عدوانا اميركيا استهدف بغارة مديرية باجل في الحديدة”، اضافة الى مصنع للصلب في منطقة الصليف في المحافظة نفسها، الامر الذي اكدته قناة المسيرة.

وأشارت “المسيرة” بعد وقت قصير إلى أن “عدوانا أميركيا استهدف بغارة منطقة جبل صرف بمديرية بني حشيش (…) وشارع الستين الشمالي” في صنعاء.

– “وقف كل الأنشطة العسكرية” –

وكان الحوثيون قد تبنوا فجر الاثنين هجوما ثانيا ضد حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر خلال أربع وعشرين ساعة.

وقالوا في بيان انهم استهدفوا “بعون الله تعالى وللمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأميركية يو اس اس هاري ترومان في شمال البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة في اشتباك استمر لعدة ساعات”.

وكان الحوثيون أعلنوا قبل أيام عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر امتدادا إلى بحر العرب، حتى “إعادة فتح المعابر” وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وردا على هذا التصعيد في خط التجارة البحري هذا، دعت الأمم المتحدة الطرفين إلى “وقف كل الأنشطة العسكرية”، فيما جددت الصين دعوتها إلى الدبلوماسية.

هاجم الحوثيون الذين يسيطرون على معظم أجزاء الدولة الأفقر في شبه الجزيرة العربية، إسرائيل وطرق الملاحة في البحر الأحمر خلال حرب غزة، مشيرين إلى أنهم تحركوا تضامنا مع الفلسطينيين.

ونفّذ الحوثيون الذين ينتمون إلى “محور المقاومة” المدعوم من إيران، منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مئات الهجمات على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وتوقفوا لبعض الوقت بعد بدء تطبيق الهدنة في 19 كانون الثاني/يناير.

– الحملة مستمرة –

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز أعلن الأحد أن الضربات التي نفّذتها القوات الأميركية ليل السبت على مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، قتلت “العديد” من قادة المتمردين. ووجّه تحذيرا إلى إيران بوجوب التوقف عن دعم المتمردين وهجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وقال لمحطة “إيه بي سي” إن الولايات المتحدة “لن تحاسب الحوثيين فحسب، بل سنحاسب إيران، داعمتهم، أيضا”.

وفي تصريح لمحطة “فوكس نيوز”، قال والتز إن الضربات “تحذير لإيران من أن الكيل قد طفح”.

وتوعّد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأحد الحوثيين بحملة صاروخية “لا هوادة فيها” حتى تتوقف هجماتهم.

وقال هيغسيث في مقابلة مع محطة “فوكس بيزنس”، “أريد أن أكون شديد الوضوح، هذه الحملة تتعلق بحرية الملاحة واستعادة الردع”.

– “انتهى وقتكم” –

وكان دونالد ترامب أول من أعلن عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل”، شنّ الضربات الأميركية. وكتب “إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، بدءا من اليوم. إذا لم تفعلوا ذلك، سينهمر عليكم الجحيم مثلما لم تروا من ذي قبل!”.

ودعا من جهة أخرى طهران إلى الكفّ عن دعم المتمردين “فورا”.

وأضاف “دعم الإرهابيين الحوثيين ينبغي أن يتوقف فورا. لا تهددوا الشعب الأميركي ورئيسه (…) وطرق الملاحة البحرية العالمية. وإذا فعلتم ذلك، حذارِ، لأن أميركا ستحملكم كامل المسؤولية”.

وردّت طهران الاثنين على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بالقول على منصة إكس، إن الولايات المتحدة “ليس لها الحق في إملاء” سياسة إيران الخارجية.

بدوره، حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من أن طهران ستردّ على أي هجوم قد تتعرض له.

وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني الأحد “إيران لن تشنّ حربا، لكن إذا هددها أحد، ستردّ بشكل مناسب وحاسم وقاطع”.

ودعت الصين الاثنين إلى “الحوار” وخفض التصعيد في البحر الأحمر. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ “تعارض الصين أي تحرّك يؤدي إلى تصعيد الوضع في البحر الأحمر”.

في موسكو، أفادت الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تواصل هاتفيا مع نظيره سيرغي لافروف السبت، وأبلغه بأن واشنطن قررت شنّ ضربات ضد الحوثيين.

وقالت إن لافروف أبلغ روبيو بضرورة أن تمتنع واشنطن عن “استخدام القوة” في اليمن والشروع في “حوار سياسي”.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل، هاجم الحوثيون “سفنا حربية أميركية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ عام 2023”.

بور-هت-ع ش/ب ق