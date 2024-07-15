الحوثيون يتبنّون مهاجمة سفينيتن تجاريتين قبالة سواحل اليمن

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تبنّى المتمرّدون الحوثيون الإثنين هجومين استهدفا سفينتين تجاريتين قبالة سواحل اليمن، إحداهما بمسيّرة والثانية بمسلّحين على متن زوارق.

ويأتي الهجومان في خضمّ حملة يشنّها الحوثيون المدعومون من إيران ضدّ سفن يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيّين يحيى سريع في منشور على منصة إكس أنّ السفينيتن هما ناقلتا النفط “بينتلي 1″ التي ترفع علم بنما و”تشيوس لايون” التي ترفع علم ليبيريا.

وقال المتحدث إن “بينتلي 1” استُهدفت “بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية”، فيما “تشيوس لايون” استُهدفت “بزورق مسير وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وأوضح المتحدث أن استهداف السفينتين جاء “لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أفادت بإبلاغ “ربان سفينة تجارية عن تعرضها لهجوم من قِبل ثلاثة زوارق صغيرة”، على بُعد 70 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحُديدة.

وكان على متن اثنين من الزوارق ثلاثة أشخاص أطلقوا النار على السفينة، فيما كان الزورق الثالث مسيّرًا وقد اصطدم بالسفينة مرّتين، وفق الوكالة.

وأضافت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، أن “السفينة قامت بإجراءات الحماية الذاتية، وبعد 15 دقيقة أوقف أحد الزوارق الهجوم”، موضحةً أن السفينة وطاقمها “بخير وتتجه إلى الميناء التالي”.

من جانبها، أفادت وكالة “أمبري” البريطانية للأمن البحري عن الهجوم نفسه، مشيرةً إلى أن “السفينة لديها فريق أمن مسلّح على متنها”.

وبعد ساعات، قالت “يو كاي أم تي أو” إنّ السفينة نفسها أبلغت عن انفجار ثلاثة صواريخ “على مقربة منها” بدون التسبب بوقوع أضرار أو إصابات.

وفي واقعة أخرى، تعرّضت سفينة تجارية على بُعد 97 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة لهجوم بمسيّرة، ما تسبّب بـ”أضرار” وتصاعد دخان، وفقا ليو كاي إم تي التي أشارت إلى أنّ السفينة وطاقمها “وفق المعلومات آمنون وسالمون”.

ولم يحدد أي من الوكالتين هوية السفينة أو المهاجمين لكنّ “أمبري” أشارت إلى أنّ بيانات السفينة “تتماشى مع أهداف الحوثيين”.

ويأتي الهجوم في خضمّ حملة يشنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران ضد سفن يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، شنّ المتمرّدون الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف “حماية” الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 % من التجارة العالمية.

ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدة للإطلاق.

وردًا على ذلك، بات الحوثيون يستهدفون سفنًا يعتقدون أنها مرتبطة بجهات أميركية وبريطانية.

أم/غ ر-ود/بم