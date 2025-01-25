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الحوثيون يطلقون سراح 153 محتجزا بدعم من الصليب الأحمر

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القاهرة (رويترز) – قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن الحوثيين في اليمن أطلقوا سراح 153 محتجزا يوم السبت بدعم من اللجنة.

ولم يتم الكشف عن هويات المحتجزين لكن اللجنة قالت إنهم تلقوا زيارات منتظمة من المنظمة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين في مؤتمر صحفي إن من بينهم كبار السن والجرحى، وإن الإفراج عنهم كان لأسباب إنسانية.

وهذا الإفراج هو الثاني من نوعه بعد آخر في العام الماضي.

ولم ترد مؤشرات بعد على إطلاق سراح أي من موظفي الأمم المتحدة، وذلك بعد أن قالت المنظمة يوم الجمعة إن سبعة من موظفيها تم احتجازهم. وفي العام الماضي، احتُجز 11 من موظفي الأمم المتحدة.

ويسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على أجزاء كبيرة من اليمن، بما في ذلك صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في 2014 وأوائل 2015.

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