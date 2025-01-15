الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر

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أعلن الحوثيون في اليمن الأربعاء استهداف حاملة طائرات أميركية بعدد من الصواريخ والمسيرات في البحر الأحمر، حيث يشنّ المتمردون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية أيضا منذ أكثر من عام.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان إن المتمردين نفذوا “عملية عسكرية … استهدفت حاملة الطائرات الأميركية يو أس أس هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر”.

وأضاف سريع أن الهجوم كان “بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن”.

وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، أكد مسؤول دفاعي أميركي أن “جميع الأفراد بخير ولم تتضرر أي من السفن أو المعدات الأميركية”، من دون أن يؤكد وقوع الهجوم من عدمه.

بعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون باستهداف سفن قبالة السواحل اليمنية قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين.

وأدت الهجمات إلى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وفي محاولة لردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ كانون الثاني/يناير 2024، وبالتالي توعّد الحوثيون بأن تكون السفن والمصالح الأميركية والبريطانية هدفا لهجماتهم.

ومذاك الحين، صعّد الحوثيون هجماتهم أيضا وأطلقوا صواريخ ومسيّرات على إسرائيل التي شنت بدورها غارات عدة على اليمن.

بور/ع ش/ص ك