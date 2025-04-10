الحوثيون يعلنون مقتل ثلاثة في غارات جديدة على صنعاء

afp_tickers

3دقائق

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مقتل ثلاثة أشخاص في ضربات نُسبت إلى الولايات المتحدة على العاصمة صنعاء ليل الأربعاء الخميس.

ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية للأنباء عن وزارة الصحة والبيئة بيانا أفادت فيه بأن “ثلاثة مواطنين استشهدوا نتيجة العدوان الأمريكي الذي استهدف منطقة النهدين بمديرية السبعين” في العاصمة.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق “شن العدوان الأمريكي أربع غارات على منطقة رجام في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء” الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ العام 2014.

كما استهدفت جزيرة كرمان في محافظة الحديدة، وفق المصدر نفسه.

وتشهد المناطق التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من إيران في اليمن، ضربات شبه يومية ينسبونها إلى الولايات المتحدة منذ أطلقت واشنطن حملة جوية ضدهم في 15 آذار/مارس لإجبارهم على وقف استهداف السفن التي يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.

وأسفرت ضربات نفذت ليل الثلاثاء الأربعاء على محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد عن مقتل 13 شخصا وإصابة 15 آخرين، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة التابعة للحوثيين نشرته الخميس.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأميركية وعلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

والأربعاء، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن المتمردين اليمنيين أسقطوا مسيرة أميركية من طراز “أم كيو 9″، إضافة إلى استهداف “هدف عسكري” في إسرائيل بطائرة مسيّرة، كما مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية “هاري ترومان” بعدد من المسيّرات.

وبدأ المتمردون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك الأراضي الإسرائيلية، بعد اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأوقفوا الهجمات بعد سريان الهدنة في القطاع في كانون الثاني/يناير.

وقطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة منذ مطلع آذار/مارس، واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 منه، منهية بذلك هدنة قصيرة الأمد.

جاءت الحملة الأميركية الجديدة عقب تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره عادة نحو 12% من حركة الشحن العالمية، ما أجبر العديد من الشركات على سلوك طريق بديل أطول بكثير عبر الالتفاف حول إفريقيا.

بور-سا/الح/غد