الحوثي يهدد بعمل عسكري إذا حاولت أمريكا وإسرائيل تهجير سكان غزة

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دبي/عدن (رويترز) – قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي في كلمة بثها التلفزيون يوم الخميس إن الجماعة ستقوم بعمل عسكري على الفور إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني بهدف إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت في غزة منذ أكثر من 15 شهرا، لكنه بدا على وشك الانهيار هذا الأسبوع وسط اتهامات متبادلة بانتهاك الاتفاق.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب العالم العربي عندما اقترح خطة تتضمن تهجير الفلسطينيين بشكل دائم من غزة وقال إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على القطاع وتحويله إلى منتجع ساحلي.

وقال عبد الملك الحوثي إن الجماعة، المتحالفة مع إيران، ستتدخل بالصواريخ والطائرات المسيرة وتهاجم السفن في البحر الأحمر إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل إخراج الفلسطينيين من غزة بالقوة.

وقال “أدعو القوات المسلحة أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل العسكري في حال أقدم المجرم ترامب على تنفيذ تهديده”.

وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن قبالة سواحل اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 دعما للفصائل الفلسطينية المسلحة التي تقاتل إسرائيل في غزة، مما أدى إلى تعطيل حركة التجارة البحرية العالمية والتسبب في تحويل مسارات السفن وفي خسائر.

وأطلقت الجماعة، التي تسيطر على شمال اليمن، أيضا صواريخ بشكل متكرر على إسرائيل خلال العام المنصرم، قائلة إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.