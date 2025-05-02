الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ للسعودية بقيمة ‭ 3.5‬مليار دولار

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان يوم الجمعة إن وزارة الخارجية أقرت إمكانية بيع صواريخ جو-جو من طراز إيه.آي.إم-120سي-8 المتطورة متوسطة المدى للسعودية بالإضافة إلى وسائل الدعم ذات الصلة مقابل 3.5 مليار دولار.

وتستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة هذا الشهر.

وطلبت السعودية ألف صاروخ جو-جو متطور متوسط المدى و50 وحدة توجيه لهذه الصواريخ ومعدات أخرى تشمل قطع غيار وحاويات صواريخ وخدمات للدعم اللوجستي.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس يوم الجمعة بإمكانية إتمام هذه الصفقة.

ورغم موافقة الخارجية الأمريكية فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.

وذكر البنتاجون أن المتعاقد الرئيسي للصفقة هو شركة آر.تي.إكس كورب.