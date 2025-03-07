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الخارجية الإيرانية تحذر من أن العنف في سوريا قد يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الجمعة إن وزارة الخارجية حذرت من أن العنف في سوريا قد يتسبب في عدم استقرار إقليمي، وسط تقارير عن قتال في غرب سوريا.

وهذا أول تعليق من إيران، التي دعمت منذ فترة طويلة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خلال القتال بين الحكومة التي يقودها الإسلاميون في دمشق ومقاتلين يعتقد أنهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد في غرب سوريا.

وونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله “إيران، إذ تذكر بمسؤولية الحكومة المؤقتة في ضمان أمن جميع المواطنين السوريين، تعارض بشدة انعدام الأمن والعنف وقتل وإيذاء السوريين الأبرياء من كل جماعة وعشيرة، وترى في ذلك حافزا لعدم الاستقرار الإقليمي”.

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