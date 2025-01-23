الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى دمشق بعد أكثر من عقد على توقفها

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استأنفت الخطوط الجوية التركية الخميس رحلاتها من وإلى دمشق، حيث هبطت طائرة تابعة لها في مطار دمشق الدولي للمرة الأولى منذ 13 عاما، كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا ومراسل فرانس برس.

وأفادت سانا عن “وصول أول طائرة ركاب تابعة للخطوط التركية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 13 عاما على متنها ركاب سوريون”.

وقال مراسل وكالة فرانس برس الذي كان في المطار، إن الطائرة أقلعت من اسطنبول محملة بمساعدات و345 راكبا، بينهم رئيس شركة الخطوط الجوية التركية بلال إكشي ومسؤولون أتراك.

وأعلن إكشي للصحافيين أن الخطوط التركية سوف تسيّر ثلاث رحلات في الأسبوع إلى سوريا.

وقال “آمل أن تساهم الرحلات التي استأنفناها في تعزيز العلاقات بين بلدينا”.

واستؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق في 7 كانون الثاني/يناير، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عقب سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على كبرى المدن السورية وصولا إلى العاصمة.

وأقلعت حينها طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، كما استأنفت الخطوط الجوية القطرية في الوقت نفسه رحلاتها باتجاه سوريا بعد نحو 13 عاما، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا في اليوم نفسه.

وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، أقلعت أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا.

ستر-آية/لو/الح