الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى طهران

afp_tickers

1دقيقة

استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلة واحدة على الأقل إلى طهران الخميس، وحدّدت موعدا لرحلة أخرى في وقت لاحق من صباح اليوم نفسه، بعد تعليق رحلاتها منذ الجمعة الفائت، وفق ما أعلن موقعها الالكتروني.

وغادرت الرحلة الأولى عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش)، وحُدّد موعد رحلة أخرى عند الساعة 10,50 صباحا (7,50 صباحا بتوقيت غرينتش)، على ما ذكر تطبيق مطار إسطنبول الذي انطلقت منه الرحلة وستنطلق الثانية.

ولم تأخذ تركيا، التي تشترك في حدود مع إيران لأكثر من 500 كيلومتر، موقفا إزاء الوضع في الجمهورية الإسلاميّة وتواصل حظر التظاهرات الداعمة للاحتجاجات الإيرانية التي بدأت في 28 كانون الأول/ديسمبر.

وبحسب منظمة “حقوق الإنسان في إيران” (إيران هيومن رايتس) التي تتخذ من النروج مقرا، قُتل ما لا يقل عن 3428 شخصا واعتُقل 10 آلاف خلال الاحتجاجات.

اش/رك/خلص