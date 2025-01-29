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الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت 

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) الأربعاء أنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت وبمعدل خمس رحلات أسبوعية، بعد توقفها منذ أيلول/سبتمبر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وستستأنف شركة ترانسافيا، وهي فرع منخفض التكلفة لمجموعة “إير فرانس-كي إل إم”، رحلاتها بين مطاري باريس-أورلي وبيروت في 13 شباط/فبراير بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع في مرحلة أولى، وفق المصدر نفسه.

أوضح متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية أنه “في هذه المرحلة، واعتمادا على تطوّر الأوضاع الأمنية في الوجهة، تخطّط إير فرانس لاستئناف رحلاتها بين باريس-شارل-ديغول وبيروت اعتبارا من يوم السبت الأول من شباط/فبراير 2025، بخمس رحلات أسبوعيا في بادئ الأمر”.

وتابع “ستستأنف الشركة تدريجيا جدول رحلاتها المعتاد بسبع رحلات أسبوعيا إلى هذه الوجهة بطائرات إيرباص إيه-350 وإيه-330”.

وأضاف أن “استئناف الرحلات واستمرار العمليات سيظل خاضعا لتقييم منتظم للوضع على الأرض”.

من جهتها، تخطط ترانسافيا “لاستئناف رحلاتها بين باريس-أورلي وبيروت اعتبارا من الخميس 13 شباط/فبراير 2025، بثلاث رحلات في الأسبوع في بادئ الأمر”.

وفقا لمتحدث باسم ترانسافيا، سيتم بعد استئناف الرحلات في 13 شباط/فبراير، تسيير ثلاث رحلات في أسبوعي 17 شباط/فبراير إلى 23 منه و24 شباط/فبراير إلى الثاني من آذار/مارس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع زيادة العدد إلى ست رحلات أسبوعيا (الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت) اعتبارا من الثالث من آذار/مارس.

وكانت “إير فرانس” علّقت رحلاتها إلى بيروت بعد الانفجار المتزامن في أنحاء لبنان لأجهزة اتصال (بايجر) كان يستخدمها آلاف من عناصر حزب الله في 17 أيلول/سبتمبر، في عملية تمهيدية لهجوم إسرائيلي بري ضد حزب الله في لبنان.

وكان حزب الله فتح في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر “جبهة إسناد” لحليفته حماس في غزة حيث اندلعت الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية ردا على هجوم غير مسبوق شنّته على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويأتي الإعلان الصادر الأربعاء بعد ثمانية أيام على إعلان الخطوط الجوية الفرنسية رسميا استئناف رحلاتها بين باريس-شارل-ديغول وتل أبيب السبت الماضي، بعد توقفها منذ نهاية أيلول/سبتمبر، بخمس رحلات أسبوعيا في بادئ الأمر. 

وأعلنت ترانسافيا استئناف رحلاتها بين باريس-أورلي وتل أبيب الثلاثاء بثلاث رحلات أسبوعيا في بادئ الأمر، على أن يترفع عدد الرحلات لاحقا إلى سبع.

تك/ح س-ود/ح س

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