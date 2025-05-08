الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلة في غارات إسرائيلية

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أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلة في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مواقع في قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس في بيان فجر الخميس “انتشال 5 شهداء وعدد من المصابين في استهداف من الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم لمنزل لعائلة ابو ريانفي بلدة بيت لاهيا”.

وفي بيان لاحق أكد الدفاع المدني مقتل طفلة جراء “قصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين غرب خان يونس” في جنوب القطاع.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، تم نقل قتيلين بعد قصف منزل وفق جهاز الدفاع المدني أيضا.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

الأربعاء، قُتل نحو 60 شخصا في غارات إسرائيلية تركز معظمها في مدينة غزة في واحد من الأكثر الأيام دموية منذ استئناف إسرائيل القتال في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي.

ومنذ الثاني من آذار/مارس، تفرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الإنسانية.

وحثّ أكثر من ثلاثين خبيرا مستقلا يتعاونون مع الأمم المتحدة على تحرك دولي “الآن” لمنع “القضاء” على الفلسطينيين في القطاع المحاصر. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.

وقال الخبراء الذين يعملون بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في المنظمة، لكن لا يتكلّمون باسمها، إنّ “الخيار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء أو المشاركة في صياغة حل عادل”، وحثوا العالم على تجنّب “الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها”.

ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا اختُطفوا في ذلك اليوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

وقُتل ما لا يقل عن 52653 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب، بحسب حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس، بينهم 2545 قضوا منذ استئناف الحرب.

بور-ها/غ ر