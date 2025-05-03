الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 11 شخصا بينهم ثلاثة رضّع في ضربة إسرائيلية

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أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 11 فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال رضّع فجر السبت في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم خان يونس في جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل “في مجزرة جديدة استشهد 11 مواطنا فلسطينيا باستهداف منزل لعائلة البيرم في مخيم خان يونس فجرا، ومن بين الشهداء أربعة أطفال وبينهم 3 أطفال رضع يبلغ أحدهم شهرا واحدا، واثنان يبلغان عاما”.

ولفت إلى أنه تم التعرف على ثمانية من القتلى وجميعهم من العائلة ذاتها.

من جهته، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الضربة لوكالة فرانس برس، قائلا إن الهجوم استهدف “عنصرا إرهابيا من حركة حماس”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، قال محمود بصل إن طواقم الدفاع المدني ومتطوعين “انتشلوا جثامين عشرة شهداء بعضها ممزقة وأشلاء، جراء قصف الاحتلال لمنزل الليلة الماضية في حي الشجاعية” شرق مدينة غزة.

وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليل الجمعة السبت عدة غارات جوية “عنيفة ودموية”، في مناطق مختلفة في القطاع.

من جهة ثانية، قال مصدر في وزارة الداخلية في غزة إن “الاحتلال قام بنسف عدد من المنازل في رفح (جنوب القطاع)، وفي منطقة التفاح” فجر السبت في شمال شرق مدينة غزة.

واستأنفت إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة في 18 آذار/مارس منهية هدنة هشة استمرت شهرين.

وتشن إسرائيل حربا هي الأعنف على حماس في قطاع غزة ردا على هجوم الحركة غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلن الدفاع المدني مقتل 42 شخصا على الأقل الجمعة في ضربات جوية إسرائيلية في مناطق عديدة في القطاع.

ع ز-لمى/ح س