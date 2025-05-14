الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 29 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية

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أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 29 فلسطينيا “على الأقل”، بينهم 25 في جباليا في شمال قطاع غزة، جراء غارات جوية إسرائيلية فجر الأربعاء.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لفرانس برس “في مجزرة جديدة نقل 25 شهيدًا على الأقل وعشرات الجرحى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية فجر اليوم في مخيم جباليا وبلدة جباليا”. مضيفا “نقل 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال فجر اليوم خيمة في منطقة المواصي” غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن القتلى في المواصي هم “سيدة وزوجها وطفلتاهما” لافتا إلى أن أكثر من 10 جرحى نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأكد بصل أن الطيران الحربي شن “غارات عنيفة وقوية استهدفت عددا من المنازل في جباليا في آن واحد، ولازالت طواقم الدفاع المدني تعمل حتى صباح اليوم للبحث عن ناجين، وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض”.

وقال الطبيب محمد عوض الذي يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا في شمال القطاع لفرانس برس إن “المستشفى لم يتسع للمصابين، لا توجد أسرة كافية ولا أدوية ولا إمكانيات لعمليات جرحية أو علاجية ما يجعل الأطباء عاجزين عن إنقاذ العديد من المصابين الذين يموتون بسبب عدم تلقي العلاج”.

وأكد أن “جثث الشهداء على الأرض في الممرات داخل المستشفى بعدما امتلأت ثلاجة الموتى في المستشفى، الوضع كارثي بمعنى الكلمة”.

وأتى ذلك غداة إعلان الدفاع المدني مقتل 28 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية الثلاثاء قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أعلن الثلاثاء في اليوم الأول لجولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف الحرب في قطاع غزة المدمر والمحاصر والذي يعاني من أزمة إنسانة خانقة.

ع ز/غ ر