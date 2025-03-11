الدفاع المدني يعلن مقتل أربعة أشخاص في ضربة إسرائيلية في جنوب مدينة غزة

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أعلن الدفاع المدني الثلاثاء مقتل أربعة أشخاص في ضربة إسرائيلية بجنوب مدينة غزة في شمال القطاع، على رغم اتفاق الهدنة بين حماس والدولة العبرية التي أكد جيشها أنه استهدف أشخاصا يقومون بـ”نشاطات مشبوهة”.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس بسقوط “أربعة شهداء نتيجة قصف إسرائيلي طال مجموعة مواطنين في منطقة نتساريم في جنوب مدينة غزة”.

وأفاد بأن الأربعة بينهم شقيقان، وهم جميعا من الذكور وفي العشرينات من العمر.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه “حدد إرهابيين كانوا يقومون بأنشطة مشبوهة تشكل تهديدا” على قواته.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش في وقت لاحق أنه استهدف شخصا كان يجمع معلومات عن قواته في جنوب القطاع.

وقال “في وقت سابق اليوم (الإثنين)، أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو على جنوب قطاع غزة، مستهدفة إرهابيا كان يشغّل معدات مراقبة ويجمع معلومات عن قوات” الجيش في المنطقة، مؤكدا أنه “تم تنفيذ الغارة من أجل إزالة أي تهديد على القوات”.

وينفذ الجيش مؤخرا ضربات شبه يومية على قطاع غزة. وهو أعلن السبت أنه استهدف أشخاصا حاولوا الاستحواذ على طائرة مسيرة أطلقت من إسرائيل نحو قطاع غزة.

وبعد نحو 15 شهرا على اندلاع الحرب عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تم التوصل إليه بوساطة أميركية وقطرية ومصرية.

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع، وأتاحت عودة 33 من الرهائن الى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

ومع نهاية المرحلة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل تمديدها حتى منتصف نيسان/أبريل، لكن حماس تصرّ على الانتقال إلى المرحلة الثانية المفترض أن تضع حدا للحرب.

بور-ع ز-ها-لمى/كام