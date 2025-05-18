الدفاع المدني يعلن مقتل 33 فلسطينيا بينهم أطفال في ضربات إسرائيلية ليلا في قطاع غزة

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أعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل الأحد مقتل 33 فلسطينيا “أكثر من نصفهم من الأطفال” إثر ضربات جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقال بصل لوكالة فرانس برس إن طواقم الدفاع المدني “نقلت 33 شهيدا على الأقل، وأكثر من نصفهم من الأطفال (..) جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وفجر اليوم” الأحد في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأوضح بصل “نقل 22 شهيدا على الأقل و100 مصاب جراء قصف جوي إسرائيلي بعد منتصف الليل، لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي” غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

كذلك، قتل رجل وابنه جراء قصف منزلهما في منطقة الفخاري شرق خان يونس بحسب بصل.

وأضاف الناطق، “نقل شهيدان وعدد من المصابين بينهم طفلان إلى مستشفى العودة” في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلي منزلًا في بلدة الزوايدة في وسط القطاع غزة.

وقال بصل إن عدة غارات جوية نفذت أيضا في شمال القطاع، موضحا نقل “7 شهداء على الأقل وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مقاط في شارع الزرقاء في بلدة جباليا” في شمال قطاع غزة.

وأشار بصل إلى “أضرار جسيمة” أصابت مباني في مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا موضحا أن مناطق شرق وشمال مدينة خان يونس تعرضت صباح اليوم لقصف مدفعي مكثف.

وفي بيان اعتبرت حماس “استهداف خيام النازحين، وإحراقها بمن فيها من مدنيين أبرياء هو جريمة وحشية جديدة”.

وأضافت حماس “تتحمّل الإدارة الأميركية بمنحها حكومة الاحتلال الإرهابي غطاء سياسياً وعسكرياً مسؤولية مباشرة عن هذا التصعيد الجنوني واستهداف المدنيين” في القطاع.

وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت إسرائيل في 18 آذار/مارس عملياتها العسكرية في غزة واستولت على مساحات كبيرة من القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه باشر “ضربات واسعة ونقل قوات للسيكرة على مناطق” في غزة.

وشد على أنه يهدف خصوصا إلى “الافراج عن الرهائن والحاق الهزيمة بحماس” في إشارة إلى الرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ع ز/غ ر