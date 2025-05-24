الدفاع المدني يعلن مقتل 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية في غزة

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أعلن الدفاع المدني في غزة السبت مقتل ستة فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن “طواقمنا نقلت 6 شهداء على الأقل وبينهم أفراد عائلة واحدة، وعددا من المصابين جراء استمرار العدوان والغارات الجوية في مناطق مختلفة” في قطاع غزة.

وأكد أنه تم نقل “4 شهداء وعشرات الجرحى في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس وجميعهم من عائلة المدهون”.

وأوضح بصل أنه تم نقل “شهيدين وعددا من الإصابات بينهم أطفال بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جودة في مخيم النصيرات” وسط قطاع غزة .

وأشار أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدة غارات “عنيفة” في مدينة غزة وشمال القطاع، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح السبت باتجاه بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وباتجاه مخيمي النصيرات والبريج في وسط القطاع.

ولفت إلى أن الجيش “نسف عددا من المنازل في رفح (جنوب)، وعددا من المنازل في حي الزيتون” شرق مدينة غزة، ما أسفر عن تدمير هذه المنازل.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يستطيع التعليق على ضربات معينة من دون “إحداثياتها الجغرافية الدقيقة”.

ومنذ بدء الحرب بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53822، غالبيتهم مدنيون، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها الجمعة، وزارة الصحة التي تديرها حماس، وبينهم 3673 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين.

وبدأت المساعدات الإنسانية بدخول القطاع الإثنين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين بعد سماح إسرائيل بدخولها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة ان “الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي”.

ودعا برنامج الأغذية العالمي الجمعة في بيان إلى “إيصال كميات أكبر بكثير من المساعدات الغذائية إلى غزة بشكل أسرع”.

ع ز/شي/غ ر