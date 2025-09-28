الدنمارك تحظر تحليق المسيّرات المدنية هذا الأسبوع بسبب القمة الأوروبية

قررت الدنمارك حظر تحليق المسيرات المدنية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع لضمان الأمن في وقت تستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت وزارة النقل الأحد.

وأدى رصد تحليق مسيرات مجهولة في أنحاء الدنمارك منذ 22 ايلول/سبتمبر إلى إغلاق عدد من المطارات موقتا. وأشارت الدنمارك إلى احتمال وجود ضلوع روسي في ذلك وهو ما نفته موسكو.

وقال الجيش الدنماركي الأحد، إنّه تم رصد مسيرات فوق مواقع عسكرية دنماركية أثناء الليل، لليوم الثاني على التوالي.

وتستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس.

من جانبه، قال وزير النقل توماس دانييلسن في بيان “تستضيف الدنمارك قادة الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل وسيكون هناك تركيز إضافي على الأمن. وبالتالي سنغلق، من الإثنين إلى الجمعة، المجال الجوي للدنمارك أمام جميع المسيرات المدنية”.

وأضاف “بهذه الطريقة نزيل الخطر الذي يمكن أن يسببه الخلط بين مسيّرات العدو والمسيرات القانونية”.

وقد يؤدي انتهاك الحظر إلى غرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفق الوزارة.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في البيان نفسه إن الغرض من الحظر هو تسهيل عمل الشرطة والسلطات الأخرى.

وأكد أن “الشرطة في حالة تأهب، وعلى سلطاتنا استخدام قواتها عند الضرورة لحماية الدنماركيين وضيوفنا”.

وأضاف أن الحظر يعني أن الشرطة لن تضطر إلى “تسخير جهودها على المسيرات المدنية” التي لا تشكل مشكلة للأمن والشرطة.

وأعلنت الشرطة الدنماركية السبت أنها تلقت أكثر من 500 بلاغ من مواطنين عن تحليق مسيرات، رُفض معظمها لعدم أهميته.

في النروج، قالت أفينور، الشركة المشغلة لمطار برونويسوند، ليل الأحد إن “أنشطة” طيران مسيّر تم رصدها في أجواء المطار، وهو واحد من أربعة مطارات عاملة في شمال النروج حيث تم توسيع نطاق القيود المفروضة على المسيرات لعشرة كيلومترات من ليل السبت وحتى الإثنين، “كإجراء احترازي”.

وأشارت الشركة المشغلة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إلى أن هذا الأمر أثّر على رحلة وافدة طلب منها تأخير الهبوط وتم تحويلها إلى مطار بديل.

ولم تكشف أفينور أي تفاصيل على صلة بعدد الطائرات المسيرة التي تم رصدها أو مصدرها المحتمل.

– الناتو “يعزز اليقظة” –

من جانبها، أفادت وزارة النقل بأنّ الحظر لا ينطبق على تحليق الطائرات العسكرية والمسيّرات التابعة للدولة، بما في ذلك العمليات المرتبطة بالصحة.

وتحقق النروج المجاورة أيضا في “رصد محتمل لمسيّرات” في ساعة مبكرة من صباح السبت بالقرب من كبرى قواعدها العسكرية في أورلاند حيث تتمركز طائراتها المقاتلة من طراز إف-35.

وأفادت ألمانيا السبت بأنها تريد منح تفويض لجيشها لإسقاط مسيرات بعد رصد “سرب” منها فوق ولاية شيليسفيغ هولتشاين الشمالية الواقعة عند الحدود مع الدنمارك.

وأعلن حلف شمال الأطلسي أنّه “عزز اليقظة” في منطقة البلطيق بعد عمليات الاختراق.

وقال المتحدث باسم التحالف مارتن أودونل للصحافيين، إنّ الإجراءات المعزّزة “تشمل منصات متعدّدة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وفرقاطة دفاع جوي واحدة على الأقل” في المنطقة الواقعة إلى الغرب من روسيا.

وأتى رصد المسيرات خلال الأسبوع لاماضي، في أعقاب اختراق طائرات بدون طيار روسية الأجواء البولندية والرومانية والإستونية، ما أثار توترات وتنديدات من الدول الغربية في ظل الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

وحتى الآن، قال المحققون الدنماركيون إنّهم فشلوا في تحديد هوية المسؤولين عن تحليق مسيرات في أجواء البلاد، غير أنّ رئيسة الحكومة ميته فريديريكسن قالت هذا الأسبوع “ثمة دولة واحدة رئيسية تشكّل تهديدا لأمن أوروبا، وهي روسيا”.

من جانبها، أعلنت موسكو الخميس أنّها “ترفض بشدّة” أي تلميح إلى ضلوعها في اختراق الأجواء الدنماركية.

واتفق وزراء الدفاع في نحو عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على جعل “إقامة جدار مضاد للمسيرات” أولوية للتكتل.

