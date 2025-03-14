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الذهب يتجاوز 3000 دولار لأول مرة اثر تلويح ترامب بالرسوم الجمركية

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تجاوز سعر الذهب 3000 دولار لأول مرة في التاريخ الجمعة، مع تهافت المستثمرين لشراء المعدن الثمين الذي يعد ملاذا آمنا في ظل الضبابية السائدة على خلفية رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية.

وارتفع سعر الذهب في تعاملات الصباح بنسبة 2,94 في المئة إلى 3000,85 دولارا للأونصة، بعد يوم على تجاوزه السعر القياسي المسجّل أواخر شباط/فبراير.

يأتي ارتفاع أسعار الذهب بينما سجّلت الأسواق ارتفاعا على أمل نجاح النواب الأميركيين في تجنّب الإغلاق الحكومي.

وقال كبير محللي الأسواق لدى “سكوب ماركتس” جوشوا ماهوني إن “الأسواق تكره الضبابية وولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض أدت إلى انعدام كبير في الاستقرار بشأن التوقعات المرتبطة بالتجارة والوظائف والتضخم والإنفاق الحكومي”.

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 200 في المئة على النبيذ والشمبانيا وغيرها من المشروبات الكحولية المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي ردا على الرسوم التي ينوي التكتل فرضها على الويسكي الأميركي وغيره من المنتجات أميركية الصنع.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الرسوم ردا على تلك التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم.

وأكد الرئيس الأميركي بأنه لن يتراجع عن الرسوم المفروضة على المعدنين ولا عن الرسوم الواسعة المفروضة على مختلف دول العالم والتي يفترض بأن تدخل حيز التطبيق في موعد أقربه الثاني من نيسان/أبريل.

وحذّر مراقبون من الضبابية في الأسواق في ظل المخاوف من أن تعيد الحرب التجارية بين كبرى اقتصادات العالم رفع معدلات التضخم. 

لول-اجب/لين/ص ك

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