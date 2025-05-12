الرئاسة السورية تؤكد غياب الشرع عن القمة العربية في بغداد السبت

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أكّدت الرئاسة السورية مساء الاثنين أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سيغيب عن القمة العربية في بغداد السبت، لافتة إلى أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيرئس وفد بلده في الاجتماع.

وكان مصدر دبلوماسي عربي أفاد وكالة فرانس برس في وقت سابق الاثنين، بأن الشرع لن يلبّي الدعوة التي وجهتها له الحكومة العراقية.

وأوردت الرئاسة السورية في بيان “الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد”، مشيرة إلى أن الشيباني “سيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع”.

وفي الأسابيع الأخيرة، قوبل توجيه دعوة رسمية للشرع بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران وأنصارهم.

ومنذ إطاحة حكم بشار الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع السلطات في دمشق التي تأمل بدورها نسج علاقة وثيقة مع جارتها.

وزار وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري دمشق نهاية الشهر الماضي والتقى الشرع ومسؤولين حكوميين للبحث في التعاون في الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب.

وبينما جاء الدعم الرئيسي للأسد من روسيا وإيران وحزب الله، شاركت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران في الدفاع عن نظامه خلال الحرب التي استمرت 13 عاما وأشعلتها حملته الدامية لإخماد الاحتجاجات المنادية بالديموقراطية.

وتواصل هذه الفصائل مع مؤيديها على شبكات التواصل الاجتماعي، استخدام خطاب شديد اللهجة ضد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام يوم قادت الهجوم الذي أطاح الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

وقالت مصادر أمنية عراقية لفرانس برس إن هناك مذكرة توقيف قديمة بحق الشرع في العراق وتعود إلى فترة كان فيها مقاتلا في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأميركية وحلفائها وسُجن في العراق لسنوات إثر ذلك.

وضع العراق الذي يشهد استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب، “خططا أمنية متكاملة” لحماية الشخصيات المشاركة في القمة، حسبما أكّد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لقناة “الحدث” الأسبوع الماضي.

ولدى سؤاله عمّا إذا طُلبت من العراق ضمانات أمنية لمشاركة الشرع، قال الشمري “لم تُطلب منّا أي ضمانات أمنية وإجراءاتنا الأمنية شاملة للجميع (…) وكل الضيوف بنفس الأهمية”.

وبالتزامن مع أعمال القمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية السبت منع التظاهر “من يوم 11 أيار/مايو لغاية 20 من الشهر ذاته” تحت طائلة “إلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر”.

بور-ستر-كبج/كام