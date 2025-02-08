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الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا

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بيروت (رويترز) – أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد تدخل أمريكي مباشر غير معتاد، الأمر الذي يجعل البلاد أقرب من الحصول على أموال إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة وقعت العام الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وقالت الرئاسة إن الحكومة ستضم 24 وزيرا.

وجاء تشكيل الحكومة بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.

وكانت حالة من الجمود قد سادت خلال الأيام الماضية بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل.

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