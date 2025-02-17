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الرئاسة اللبنانية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران

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(رويترز) – قالت الرئاسة اللبنانية عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين إن لبنان مدد تعليق الرحلات الجوية من إيران وإليها، دون أن توضح مدة هذا التمديد.

وعلق لبنان رحلة جوية إيرانية كانت متجهة إلى بيروت الأسبوع الماضي بعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي طهران باستخدام طائرات مدنية لتهريب أموال إلى بيروت لتسليح جماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت إيران إنها لن تسمح للرحلات الجوية اللبنانية بالهبوط إلا إذا سمح لبنان بهبوط طائراتها في بيروت.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية